Amasya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, teknik ve fiziki takip sonucu Merzifon ve Samsun'un Havza ilçelerinde yılbaşı öncesinde sahte içki imal edip sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ersin D, Samet K, Deniz A, Vahit Ç, Vahittin G, Uğur Ç, Cihat Ş. ve Erdal E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 12 Aralık’ta, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 345 şişe sahte içki ele geçirilmiş, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.