Amasya'da yarın okullar tatil mi? | Amasya 9 Ocak çarşamba kar tatili son dakika

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 9 Ocak günü tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Amasya da yerini aldı. Amasya'da kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Amasya'da okullar yarın tatil mi? Amasya'da okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

Amasya'da yarın (9 Ocak çarşamba) okullar tatil edildi mi?

Amasya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Sosyal paylaşım sayfasından açıklamada bulunan Vali Dr. Osman Varol, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; il merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sağlığınız ve güvenliğiniz için, 09 Ocak Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik” ifadelerini kullandı.

Varol, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağını belirtti.