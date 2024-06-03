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Yerel Amasya'da tarihi sikkeler ele geçirildi
Yerel

Amasya'da tarihi sikkeler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-03 15:10:00 -
Amasya'da tarihi sikkeler ele geçirildi

Amasya'da, Pontus Krallığı dönemine ait olduğu düşünülen 582 sikke ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da, Pontus Krallığı dönemine ait olduğu düşünülen 582 sikke ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisini edindi.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında Pontus Krallığı dönemine ait olduğu düşünülen 582 sikke ele geçirildi.

Bu sikkeleri satmaya çalıştığı iddia edilen O.A, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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