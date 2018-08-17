Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Hayri Özer (52) idaresindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Çorum-Amasya karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde Özer (48) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.