THY - İstanbul
0553 313 94 23

Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:12
Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Hayri Özer (52) idaresindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, Çorum-Amasya karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde Özer (48) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:12
  1. Samsun
  2. Çorum
  3. Amasya
  4. ölümlü kaza
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için ne yapmak gerekir?
    1. Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için..
    2. Bebek eşyalarının temizliğine dikkat!
    3. GS Emre Akbaba'yı renklerine kattı
    4. Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a..
    5. Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    6. Diyafram yüksekliği nedir?
    7. Donald Trump'tan skandal Türkiye..
    8. Çırpma telinizi böyle temizleyin!
    9. TSK'dan Kandil'e operasyon!
    10. Yapışkan etiketleri çıkarmak bu..
    11. Çocuğun eşya fırlatma davranışı nasıl..
    12. Bursa'da korku dolu dakikalar! İki..
    13. Süper Lig'de 2. hafta Trabzon'da..
    14. Borsa, günü yükselişle kapattı
    15. Çocuğunuz kıyafetlerini giymek..
    16. Çorum'da 2 tonluk 'Babayiğit'in..
    17. Hamileyken çikolata yemek bebeğin..
    18. Çocuklara özgüven kazandırmanın yolları
    19. Mersin’de polisten kurban satıcılarına..
    20. Aydın'da zincirleme kaza: 1 kişi öldü
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi