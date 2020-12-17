  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Amasya'da narkotik köpeği "Gece", otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
Aktüel

Amasya'da narkotik köpeği "Gece", otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:51:58 -
Amasya'da narkotik köpeği "Gece", otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Meray mevkisinde bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın kapısına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 30,98 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobildeki H.K, M.G, O.G. ve D.K, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu
Siyaset

Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisine Cuma günü geçeceği iddia edildi.
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay