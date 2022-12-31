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Aktüel Amasya'da kaybolan yaşlı kadının bulunması için çalışma yapılıyor
Aktüel

Amasya'da kaybolan yaşlı kadının bulunması için çalışma yapılıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde haber alınamayan 83 yaşındaki Fadik Biçer'in bulunması için çalışma yürütülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 20:47:00 -
Amasya'da kaybolan yaşlı kadının bulunması için çalışma yapılıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde haber alınamayan 83 yaşındaki Fadik Biçer'in bulunması için çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Karabük köyünde yaşayan Fadik Biçer'den dün öğle saatlerinde evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı.

Yakınları tarafından çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışmalarda da Biçer'e ait bir ize rastlanamadı.

Biçer'in yeğeni Remzi Elitaş, AA muhabirine, kayıp olan halasının annesiyle yaşadığını belirterek, "Her akşam onları kontrol ediyordum. Dün akşam evlerine gittiğimde, Fadik halamın nerede olduğunu sordum. Eve gelmediğini söylediler. Bunun üzerine köy muhtarımız ile aramamıza rağmen bulamadık. Halamın akli dengesi yok, aramadığımız yer kalmadı. Bulamayınca jandarmaya haber verdik." dedi.

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