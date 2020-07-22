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Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:22:49 -
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun'a giden Serhat Kılıç idaresindeki 34 CYK 437 plakalı otomobil, sanayi kavşağında, Selvihan Erişmiş'in kullandığı 34 FM 8569 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Selvihan Erişmiş ile Esra (26), Zehra Ecrin (8) ve Zümra Ece Şahin (5), Seher Beyaztaş, İdil Eylül ve Miray Yıldız Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ve Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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