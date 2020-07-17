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Aktüel

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 23:22:48 -
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Ali Kemal Uzun idaresindeki 34 CEG 541 plakalı otomobil, Ferhat Güllü yönetimindeki 06 FYU 85 plakalı otomobil ile Ulubel mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Güllü ile aynı araçta bulunan Pelvin Tenekeciler ve Sacide Doğan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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