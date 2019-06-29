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Amasya’da haşhaş hasadı başladı

Haşhaşın yoğun olarak üretildiği Amasya’nın Taşova ilçesinde hasat başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:14
Amasya’da haşhaş hasadı başladı

Haşhaşın yoğun olarak üretildiği Amasya’nın Taşova ilçesinde hasat başladı.


Alpaslan köyünde haşhaş hasadı yapan çiftçi kadınlar, alın teri ile evlerine ekmek götürüyor. Sıcak havada, zor şartlar altında haşhaş tarlalarında hasat yapan kadınlardan Gülay Celep, “Haşhaş hasadımız başladı. Haşhaş devlet denetimi altında ekiliyor ve tapulu tarlalarda izin veriliyor. Haşhaşın kabuğunu devletimiz alıyor. İçini de biz satıyoruz. İşte haşhaşlı börek, haşhaşlı çörek yapımında kullanıyor. Haşhaş kasım ayında ekiliyor. Mart ayı gibi çapası olur. Haziranın son haftası, temmuzun ilk haftaları arası kırılıyor. Haşhaşın bakımı zor. Sıcağın altında haşhaş kırıyoruz. Nemli havalarda haşhaş kırılmaz. Eziyetli bir meslek çiftçilik ve haşhaş kırımı” dedi.


Bu sene haşhaşlara domuzların zarar verdiğini belirten Celep, “Ondan dolayı normal kırımından birkaç gün önce kırılmaya başladı haşhaşlar halkımız tarafından. Domuzlardan şikayetçi olamayız sonuçta hayvan. Domuzlardan korkumuza erken kırmaya başladık. Toplanan haşhaşları gösterirseniz eğer hararlara doldurup köyde traktörde özel onun bir aleti var patoz gibi onda dövülüyor. Kabuğu ayrı bir yere içi ayrı bir yere ayrılıyor. Kabuğunu dediğim gibi devlete veriyoruz. İçini de aktarlar gibi yerlere satılıyor. İçinden de çörektir, börektir, keklere katılan ürün çıkıyor. Haşhaşları kırdıktan sonra göcekler Amasya şivesinde göcek diyoruz. Genel anlayacağınız dilde anızları biçiyoruz, imha ediyoruz. Yakılması devlet tarafından yasaklandı. Hem nedeni yangının çıkması hem de tarladaki böceklere hayvanatlara zarar vermemek amaçlı” diye konuştu.


Salice Yıldırım ise “Geçinmeye zorluyoruz. İçini 18-19’a TL’ye satıyoruz. Kabuğu da 6’ya 7’ye gidiyor. Ekmek kavgası işte, geçinmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:14
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