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Aktüel

Amasya'da hafif ticari araç duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:15:14 -
Amasya'da hafif ticari araç duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Amasya'dan Tokat'a giden Necati Yılmaz idaresindeki 34 EA 3460 plakalı hafif ticari araç, Aydınca mevkisinde istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Cennet Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cennet Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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