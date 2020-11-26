  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Amasya'da gece çalışan "koronavirüs timi" şehri sabaha kadar dezenfekte ediyor
Aktüel

Amasya'da gece çalışan "koronavirüs timi" şehri sabaha kadar dezenfekte ediyor

Belediye Başkanı Sarı: "Virüsün yayılımını azaltmak için şehrimizi temiz tutmak zorundayız. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu mekanlar başta olmak üzere şehrimizi cadde cadde, sokak sokak dezenfekte edip temizliyoruz" - "Virüsle mücadele eden bir ekip kurduk, onun adına da 'koronavirüs timi' dedik"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:54:24 -
Amasya'da gece çalışan "koronavirüs timi" şehri sabaha kadar dezenfekte ediyor

AMASYA (AA) - Amasya Belediyesince oluşturulan dezenfeksiyon ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik çalışması yapıyor.

Kovid-19'un yayılmaya başlamasıyla birlikte Amasya Belediyesince oluşturulan 30 kişilik ekip, özel araçlarla kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından gece saatlerinde çalışmalarına başlayan özel kıyafetli ve maskeli personel, otobüs durakları, ATM'ler, çocuk parkları gibi vatandaşların yoğun kullandığı alanları sabaha kadar dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, ilaçlama ve dezenfeksiyonun önemine dikkati çekti.

Toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan özel ya da kamusal alanların, okul, kütüphane, cami, cemevi, eğitim ve kültür merkezlerinin dezenfekte edildiğini anlatan Sarı, Türkiye'de henüz koronavirüs vakası görülmeden çalışmalarına başladıklarını, belediye bünyesinde 1 milyon adet maske üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Son zamanda vaka sayılarının artmasının ardından çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Mehmet Sarı, "Virüsle ne zaman, nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden bütün tedbirleri almak zorundayız. Virüsün yayılımını azaltmak için şehrimizi temiz tutmak zorundayız. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu mekanlar başta olmak üzere şehrimizi cadde cadde, sokak sokak dezenfekte edip temizliyoruz. Virüsle mücadele eden bir ekip kurduk, onun adına da 'koronavirüs timi' dedik. Bu ekipte canla başla çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyaran Sarı, gerekmediği sürece kalabalıklara girilmemesi, özellikle kişisel temizliğe ve maske takılmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borsadan yeni kapanış rekoru!
Ekonomi

Borsadan yeni kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer..
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti
Dünya

İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti

İsrail ile normalleşen Bahreyn’in iki botunun Katar karasularına izinsiz girdiği aktarıldı. Tehlikeli gelişmeye ilişkin Bahreyn ve Katar’dan..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay