Amasya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama Amasya’nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Amasya Merzifon merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay yakalandı. Şüpheliler, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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