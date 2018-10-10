THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Amasya'da dokuz dişli bebek dünyaya geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, dünyada ender rastlanacak bir durum meydana geldi. İlçe hastanesinde dün dokuz dişli bebek dünyaya geldi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:17
Amasya'da dokuz dişli bebek dünyaya geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dokuz dişli bebek dünyaya geldi.

Merzifon Devlet Hastanesinde dün doğum yapan Seda Kar'ın (30) dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen bebeği kontrol eden doktor, bebeğin 9 tane dişinin bulunduğunu fark etti.

Endişe ve şaşkınlık yaşayan Kar ailesi, doktorların kontrolünün ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı.

Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi.

"Ender bir durum"

Merzifon Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annenin ilk doğumunu gerçekleştirdiğini ve bebeğin normal doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi.

"Hastanemizde dün yapılan doğumda bir kız çocuk dişleriyle dünyaya geldi. Bu ender bir durum." diyen Sezikli, şöyle devam etti:

"Dünyada daha önce tabi ki tespit edilenler var. Ancak diğerlerinden farklı olarak çoklu sayı ikiden fazladır. Daha önce yapılan doğumlarda genelde önde iki diş olarak belirtilmiş. Bu kızımızda 9 adet diş var. Bunlardan ön taraftaki 2 tanesi çok belirgin olduğu için diş hekimlerimizce kontrolleri yapılarak müdahale edildi. Dişlerin vücuttan düşmesi ve düşme riskinden dolayı bebeğimizin hayati riski olabileceğinden dolayı müdahale edildi. Bizim için de bir ilk. Yıllardır bir sürü doğum yapılıyor ama böyle vaka ile ilk defa karşılaşıyoruz. Biz de çok şaşırdık."

Müdahale edildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şenol Küçük ise çok şaşkın olduklarını ve az görülen bir durumla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kız bebeğimizin alt damağında natal diş dediğimiz doğuştan dişlerin olduğunu gördük. Çok nadir görülen bir durum, en sık görülen durum ise alt damakta süt dişlerin çıkmış görülmesi. Bu kız çocuğumuzda farklı olan 2-3 değil daha fazla diş olmasıydı. Önde çıkan 2 diş çok büyük olmasından dolayı bebeği riske atacağından hemen müdahale edilerek alındı. Bebeğin onu yutması ya da yemek borusuna kaçma durumu ortadan kaldırıldı. Hastamız gebeliği boyunca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ünitesinde takip edildi."

Bebeğin 2 kilo 800 gram ve 48 santimetre boyunda dünyaya geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:17
  1. Amasya
  2. Merzifon Devlet Hastanesi
  3. dokuz dişli bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceviz ağacın düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
    1. Ceviz ağacın düşen yaşlı adam hayatını..
    2. Demir yüklü TIR devrildi, 1 kişi öldü
    3. Sevil Atasoy’dan Cemal Kaşıkçı..
    4. 24 Afganistanlı kaçak şahıs yakalandı
    5. Rusya ile Japonya arasında gerginlik!..
    6. Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin!
    7. Doğu iline yılın ilk karı düştü
    8. Teklif Meclis'e sunuldu, o belde ilçe..
    9. Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten..
    10. Rusya duyudu: Bin militan İdlib'den..
    11. Amasya'da dokuz dişli bebek dünyaya..
    12. Flaş Volkan Demirel sözleri! 'Kaderi..
    13. Acılı babanın çağrı yaptı! Yüzlerce..
    14. Oburluk da neymiş?
    15. Instagram'da bu yorumları yapanlar..
    16. Su için hem de bol bol su için
    17. Numan Kurtulmuş: 3'üncü Dünya Savaşı..
    18. Kavga sonrası Arda Turan'dan ilk..
    19. Dünyayı keşif dönemi
    20. Su kuyusunda korkunç ölüm! Kurtarılamadı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?