  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 02:01:32 -
Amasya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altınlı köyünde Şakir Şahin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı.

Köy sakinleri ekipler gelene kadar çeşmelerden kovalarla su taşıyarak alevlerin çevre evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

İhbar üzerine yangın mahalline Taşova ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı