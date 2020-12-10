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Aktüel Amasya'da "aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Amasya'da "aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:02:37 -
Amasya'da "aşı" bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, kayıt oluşturalım" diyerek kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılara karşı uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, ilçenin işlek caddelerinde vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Polis ekipleri, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp aşı bahanesiyle kişisel bilgileri talep eden kişilere inanılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım.' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır." dedi.

Öztürk, Türkiye genelindeki en yaygın dolandırıcılık yönteminin "iletişim yoluyla dolandırıcılık" olduğunu söyledi. Bunun için de telefonun kullanıldığına işaret eden Öztürk, söz konusu durumlara karşı uyanık olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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