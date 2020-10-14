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Aktüel Amasya Valiliği protokol kapısı vatandaşların da kullanımına açıldı
Aktüel

Amasya Valiliği protokol kapısı vatandaşların da kullanımına açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:47:28 -
Amasya Valiliği protokol kapısı vatandaşların da kullanımına açıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla hizmetlere daha rahat ve kolay şekilde erişilebilmesi için valilik ana giriş kapısı, vatandaşların da kullanımına açıldı.

Daha önce sadece valilik binasının arka kapısından binaya giriş yapabilen vatandaşlar artık, Hükümet Köprüsü tarafında bulunan ve protokol kapısı olarak kullanılan ana giriş kapısını da kullanabilecek.

Valiliğe gelenler, ana giriş kapısında açık kapı görevlisi tarafından karşılanıyor. Daha sonra talepleri halinde Vali Masatlı ile görüştürülerek sorunları çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.

Vali Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların "Açık Kapı" bürosunda sunulan hizmetlerle, devletle ilgili tüm iş ve işlemleri için destek talebi oluşturabildiğini, sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulunduğunu söyledi.

Valilik binasına erişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanıma kapalı olan ana giriş kapısını artık vatandaşların da kullanımına açtıklarını dile getiren Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği, 'vatandaşlarımızın işini zorlaştırmayacağız, aksine kolaylaştıracağız' düşüncesiyle bu talimatı verdik. Valilik kapımız tüm halkımıza daima açık olacak, her vatandaşımız gelip derdini çekinmeden anlatacak." dedi.

Valilik binasına gelen Ahmet Yılmaz ise daha önce arkadan dolaşıp binaya girdiklerini belirterek, "Şimdi kolayca ön taraftan giriş yaptık. Valilik girişinde karşılandım. Burada sorunlarımı anlatınca hemen çözüm bulmak için harekete geçtiler. Sayın Valimize bu uygulama için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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