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Kültür - Sanat

’Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 101. yılı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran 1919’da da bağımsızlık yolunda Emperyalizme karşı verilen savaşta bir ihtilal bildirgesi, Kurtuluş Savaşı’nın program taslağı, ’Cumhuriyet’in doğum belgesi’ olarak tanımlanan ’Amasya Genelgesi’nin yayınlanışının 101.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:19:08 -
’Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 101. yılı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran 1919’da da bağımsızlık yolunda Emperyalizme karşı verilen savaşta bir ihtilal bildirgesi, Kurtuluş Savaşı’nın program taslağı, ’Cumhuriyet’in doğum belgesi’ olarak tanımlanan ’Amasya Genelgesi’nin yayınlanışının 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, kurum kuruluş müdürleri, STK’lar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 101. yıl dönümü kutlaması, temsili olarak Milli Mücadele ateşinin yakılmasıyla devam etti. Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının canlandırdığı temsili Amasya Tamimi’nin okunmasının ardından, tamimin yayınlanışının 101. yılı kutlaması sona erdi.

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