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Aktüel Amasra’da şehit işçiler için mevlit okutuldu
Aktüel

Amasra’da şehit işçiler için mevlit okutuldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için Bartın'daki camilerde dün mevlit programı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:52:00 -
Amasra’da şehit işçiler için mevlit okutuldu

Amasra ilçe merkezindeki Ulu Cami'deki mevlit programında din görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

İl genelindeki mevlit programları için İstanbul İl Müftülüğünden 80 din görevlisi görev aldı. Cami çıkışında ise Türk Kızılay ve Türk Eczacılar Birliği tarafından ikramlarda bulunuldu. Mevlit programına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayatını kaybeden madencilerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Bartın Valiliği de provokasyon için kente gelen bazı kişilerin Amasra'ya girişinin 22 Ekim saat 00.01'den 24 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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