Amasra Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
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