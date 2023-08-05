Aman Meral Akşener duymasın! İYİ Parti'de toplu istifa depremi

İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatından 14 kişi istifa etti. Yapılan yazılı basın açıklamasında, İYİ Parti'nin yerel seçimlere yönelik hedeflerinin gerisinde kaldığı vurgulanırken, İlçe Başkanı Korkmaz'ın eleştirilere ve önerilere kulak tıkadığı, hatta eleştirenleri pasivize etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

İLÇE BAŞKANI VE 13 İYİ PARTİLİ İSTİFA ETTİ

Açıklamada, İlçe Başkanı Halil Korkmaz'ın "yeniden başarısızlık" hedefine katılmama kararı alındığı belirtilirken, şu isimlerin İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiği duyuruldu: "Ebru Çelik, Esengül Pehlivan, Oktay Kara, A. Sefa Uslu, Halil Akaydın, İbrahim Dinçer, Ali Ferliler, Necati Turan, Naci Ecoğlu, Cafer Yüce, Hasan Hüseyin Saraç, Alim Çelik, Elif Kara, Arzu Akaydın."

DİĞER ÜYELERİ DE İSTİFAYA DAVET ETTİLER

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İstifa eden isimler, gelecek yerel seçimleri göz önünde bulundurularak, İYİ Parti'nin başarısını artırmayı hedefleyen bir ilçe yönetiminin oluşturulması amacıyla bu adımı attıklarını ifade etti. Açıklamada, görevlerine devam eden diğer üyelerin de aynı duyarlılıkla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.