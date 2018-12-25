Aman ha.. aman ha! Hekim yazmadı ise bundan size asla fayda yok

Havalar artık soğuk.. Doğu çoktaan soğukla içiçe. Batı da karakışla karşı karşıya..

Siz de ve özellikle hamileler de grip ve nezle tehlikesiyle...

Onun, bunun, yakınların ya da kişisel tecrübeler doğrultusunda ilaç tavsiyesi ile tedavi olma çabasını bırakın.

Antibiyotik yok!

Nezle; hafif seyirli, üst solunum yolları belirtileriyle seyreden ve dünyada en fazla görülen hastalıktır. Virüsler tarafından oluşturulan bir hastalık..

İlk 24-72 saat aralığında virüsler boğaz ağrısı, boğazda kuruluk ve kaşıntı hissinin ardından hızla burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürük ve halsizlik yapar.

En sık görülen ise, orta kulak iltihabı ve sinüzittir.

Koşup ecza dolabınızdaki veya eczaneden alacağınız antibiyotikten medet ummayın. Antibiyotiklerin yararı yok! Aksine yararlı bakterileri baskılayarak zararlı bile oluyor.

Hekim ne diyor, gidin onu dinleyin ve dediklerine harfiyen uyun! Kafanıza göre takılmayın.

Peki ne zaman hekime gitmeliyim?

-Ateş 38.5 derecenin üzerine çıkar ve birkaç gün içinde düşme eğilimi göstermezse

-Soluk alıp vermekte güçlük çekiyorsanız

-Göğüs ağrısı yaşamaya başlarsanız.

-Şiddetli kulak ağrısı başlar, kulağınızda akıntı ve kanama olursa

-Döküntü ve kızarıklık ortaya çıkarsa

-Ensenizde sertlik hissederseniz..

-Birkaç gün içinde düzelememe ve ciddi derecede hastalık durumu varsa vakit kaybetmeden hastaneye gidip doktora başvurmak gerekir.

Hamileler kadar yaşlılar da dikkat etmeli

Birkaç besin tavsiyesi

Mevsim icabı mandalina, portakal suyu içilmesi tavsiye edilir. Fakat aşırısı, mide rahatsızlıklarıyla birlikte şekeri tetikleyebiliyor.

Şu çorba tarifi faydalı olabilir

Malzemeler: Doğranmış yarım lahana, doğranmış 1 soğan, 4-5 diş havanda dövülmüş sarımsak, dilimlenmiş 3 havuç, 3 adet doğranmış kereviz, 6 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 limonun suyu.

Hazırlanışı: Sebzeleri yaklaşık 30 dakika kadar haşladıktan sonra zencefil ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha haşlayın. Tencereyi ateşten alıp çorbayı blenderdan geçirin. Son olarak limonu ekleyip karıştırın. Grip sırasında tıkanan solunum yollarını açmak için bir miktar kırmızıbiber ekleyerek içebilirsiniz.

Peki, neler iyi gelebilir?

Haşlama balık, tavuk suyu, haşlama tavuk, tavuk ve sebze çorbaları, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil çayı, ekinezya çayı, kuşburnu çayı, adaçayı, papatya çayı, okaliptüs çayı.

Sindirimi kolay olsun

Grip boyunca vücudunuzun susuz kalmamasına dikkat etmelisiniz. Bitki çayları bu konuda size yardımcı olabilir. Sıcak çay aynı zamanda boğaz ağrılarını ve öksürüğü hafifletir.

Sindirimi zor, ağır yemekler sindirilirken daha çok enerji harcadığı için bu tip yiyeceklerden uzak durun.

-Mantar gribe iyi gelir. Virüsler kış aylarında ve ilkbaharda daha sık etkiler. Mantarın neredeyse bu dönemlerde ortaya çıkması şüphesiz tesadüf değil. Vesileyi yine Rabbimiz halkediyor..

Genel sağlık açısından faydalı olan mantar gribe karşı iki önemli silah.. Ondaki selenyum, beyaz kan hücrelerinin hastalıkla mücadele etmesine yarayan sikotinler üretir. Diğer silah ise, lifin bir antimikrobiyal türü beta glukandır; hücrelerin enfeksiyonları silip atmasına katkıda bulunur.

Neler içmeli?

Gribe iyi gelen içecek menümüzde, özellikle bitki çayları bulunuyor.

Günde içilen 5 bardak çayın, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Bununla birlikte gribe iyi gelen içecekler içerisinden, ilginç bir içecek daha var:

Ballı Limon Çayı: Grip olduysanız mutlaka denemeniz gereken bitkisel tedavi metotlarının başında gelir. Bal, başlı başında doğal antibiyotikdir. Limon ise enfeksiyonlara karşı etkilidir. Bu iki karışımın gribe faydasını tecrübe edenler bilirler..