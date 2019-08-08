Aman dikkat! Yıllara meydan okumak istiyorsanız bu gıdalardan uzak durun

İster kadın ister erkek olsun herkes yıllara meydan okumak ister. Cildinizin ve organlarınızın gencecik kalmasını istiyorsanız da bazı gıdaları hayatınızdan çıkarmanız önemli. İşte, yaşlanmaya yol açan gıdalar!

Margarin

Mutfaklardan eksik edilmeyen margarin doymuş yağ içerdiği için tahmin ettiğinizden çok daha zararlıdır. Margarin yerine mutfağınızda tereyağı kullanmanız çok daha doğru olacaktır.

Enerji içecekleri

Tüm dünyada çılgınca tüketilen enerji içecekleri ve gazlı meşrubatlar sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bolca kafein ve şeker içeren bu içecekler hem organlarınıza hem de cildinize zarar veriyor.

Hazır yemekler

Koşturmacayla dolu bir hayatınız olsa bile ev yemeğinin yerine başka bir şey tercih etmemelisiniz. Paketlenmiş ve hazır yemekler içerdikleri yağlar, katkı maddeleri, kullanılan ürünler nedeniyle kesinlikle sağlıklı değildir.

Şeker

Yapılan bilimsel çalışmalar şekerin yaşlanmayı hızlandırdığını kanıtlamıştır.

İşlenmiş etler

Sosis, salam gibi işlenmiş etlerin kanser riskini arttırdığı bilinen bir gerçek. Bu gıdalar ayrıca yaşlanmayı da hızlandırıyor.

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