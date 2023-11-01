  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Yerlikaya, AK Parti'nin İBB Başkan adayı mı? Flaş açıklama az önce geldi

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi

Mossad paylaştı! İsrail savaş gemileri Kızıldeniz'de

Az önce tüm kanallar canlı olarak yayınladı! Türkiye ve İran'dan ortak 'İsrail' duyurusu

1 gram bile altını olanı bile ilgilendiriyor! Uzman isim bu kez altın için saat vererek uyardı: Aman dikkat

‘Müslümanıız diye…’ Koca yürekli minik kızın İsrail sözleri yürekleri sızlattı

Pentagon hamlesini duyurdu, harekete geçilecek: Kuzey Kore'nin 3. casus uydu fırlatma girişimi olay oldu

Her dediği çıkan Haluk Özdil'in son altın tahmini olay! Öyle bir rakam söyledi ki, duyan koşa koşa kuyumcuya gidecek

AB'den, Yahudi terörüne uyarı: Yaptığı gönderme dikkat çekti! Sıcak gelişme

Araç alacaklar dikkat! Bekleyin, bir buçuk milyon araç piyasaya geliyor
Gündem Aman dikkat! TOGG'dan 'dolandırıcılık' uyarısı!
Gündem

Aman dikkat! TOGG'dan 'dolandırıcılık' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 17:07:00 -
Aman dikkat! TOGG'dan 'dolandırıcılık' uyarısı!

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan TOGG resmi hesabı, son dönemde TOGG adı kullanılarak kullanıcılara yönelik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan TOGG resmi hesabı, son dönemde TOGG adı kullanılarak kullanıcılara yönelik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

TOGG tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

'Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur.

Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir.

T10X için ödeme işlemleri yalnızca TRUMORE mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir.

Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz, markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23