Aman dikkat! TOGG'dan 'dolandırıcılık' uyarısı!
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan TOGG resmi hesabı, son dönemde TOGG adı kullanılarak kullanıcılara yönelik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan TOGG resmi hesabı, son dönemde TOGG adı kullanılarak kullanıcılara yönelik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.
TOGG tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;
'Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur.
Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir.
T10X için ödeme işlemleri yalnızca TRUMORE mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir.
Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz, markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız'
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