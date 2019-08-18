Aman dikkat! Patlıcanların saplarını kesinlikle çöpe atmayın
Patlıcan leziz ve besleyici bir sebzedir. Girdiği tüm yemeklere ayrı bir tat veren patlıcanın sapının da son derece faydalı olduğunu biliyor muydunuz?18 Ağustos 2019 Pazar 17:31
Bu haberi okuduktan sonra hem sevinecek hem üzüleceksiniz. Çünkü şimdiye kadar binlerce patlıcan sapını çöpe atmanın hüznü saracak sizi. Patlıcanın kendisi gibi sapı da tam bir şifa kaynağı. Doğru kullanıldığında patlıcan sapı birçok sağlık sorununun ortadan kalkmasına yardım ediyor.
Hemoroit tedavisinde önemli
Hemoroit yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlardan biridir. Bu sağlık sorunundan hızlıca kurtulmak istiyorsanız patlıcan sapıyla hazırlayacağınız çayı kullanabilirsiniz.
Demir eksikliği olanlar buraya
Demir eksikliği aneminiz varsa mutlaka patlıcan sapının faydalarından yararlanmalısınız.
Keskin gözler
Gözlerinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız; patlıcan sapı bir hayli işinize yarayacak.
Fazlalıklarınızdan kurtulun
Patlıcan sapı metabolizmanızın hızlanmasına ve hızlıca kilo vermenize yardımcı olur.
Sindirimi rahatlatır
Düzenli olarak tüketilen patlıcan sapı sağlıklı bir sindirim sisteminin anahtarıdır.
Yıllara meydan okuyun
Patlıcan sapı hem cildinizin ışıldamasına hem de yıllara meydan okumasına yardım eder.
Patlıcan sapı çayı nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
- 5 bardak su
- 5 adet patlıcan sapı
Patlıcan saplarını güzelce yıkayıp, 5 su bardağı suyun içerisine atın.
Suyu ocağa alın ve yarım saat kaynatın.
Hazırladığınız suyu buzdolabında 5 gün boyunca saklayabilirsiniz. Patlıcan suyunu her sabah ve akşam birer bardak olarak tüketebilirsiniz.
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