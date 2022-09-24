Aman dikkat! O bölge için kıyıları için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"24 Eylül 2022 Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." (İLKHA)