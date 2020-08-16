Aman dikkat! Makyaj malzemesi nedeniyle onlarca kişiye koronavirüs bulaştı

Düğün için Ordu'ya il dışından gelen bir kişinin makyaj malzemesinin kullanılması sonucu 35 kişiye koronavirüs hastalığı bulaştı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde, düğüne gelen bir kadına ait makyaj malzemesi, ailesi ve arkadaşları tarafından kullanıldı. Bunun sonucunda 35 kişiye koronavirüs hastalığı geçti.

24 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda vakaların bir anda yayılması nedeniyle köy karantinaya alındı. 14 gün karantinada kalan vatandaşların testlerinin negatif çıkması sonrası karantina sona erdirildi.

"Şu anda tüm dünya bununla bir savaş içerisinde. Bu savaşta başarılı olabilmemiz için vatandaşlara çok ciddi görevler düşmektedir." ifadesinde bulunan Prof. Dr. Özgür Enginyurt, vatandaşlara kişisel eşyaların ortak kullanılmaması uyarısında bulunarak "Makyaj malzemeleri kişisel malzemelerdir. Katiyetten kimseyle paylaşılmamalıdır" dedi.