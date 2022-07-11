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Aktüel Aman dikkat! Kıyma çekerken elini makineye kaptırdı...
Aktüel

Aman dikkat! Kıyma çekerken elini makineye kaptırdı...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 15:17:00 -
Aman dikkat! Kıyma çekerken elini makineye kaptırdı...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda T.Ö. (4), ailesinin kıyma çektiği sırada elini makineye soktu.

Yaralanan talihsiz çocuk, kıyma makinesi ile beraber Ürgüp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.Ö.'nün sıkışan eli burada Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, çocuk da tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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