Aman dikkat! İstanbul için yeni uyarı geldi
AKOM, hafta başında İstanbul’da etkili olacak olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Pazartesi günü rüzgar zaman zaman fırtına hızına ulaşacak metrekareye 30 kilograma kadar yağış düşecek.
İstanbul, yeni haftaya fırtına ve sağanak yağışla başlayacak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde rüzgarın etkisini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde eseceğini, yer yer 10 ila 30 kilogram arasında yağış beklediklerini açıkladı. Haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağış beklenirken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanmasının ön görüldüğü belirtildi.
Su baskını uyarısı yapıldı
AKOM, yoğun yağışın yollarda göllenmelere, ani su baskınlarına neden olabileceğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.