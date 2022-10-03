Aman dikkat! Filizlenmiş patates...

Patates en çok tükettiğimiz yiyeceklerden biri. Uzun süre bozulmadan kalması da tercih sebebi. Ancak Uzun süre bekletilen ve filizlenen patates solanin zehirlenmelerine yol açtığını belirlendi. Patatesin saklanması konusunda yapılan hatalar zehirlenmelere yol açabiliyor. Şekli bozulan, filizlenen hatta yeşillenen patatesleri tüketirken dikkatli olunmalıdır.

Sağlıklı bir beslenme düzeni için tüketilmesi şart olan sebzelerin tüketilmesi kadar nasıl muhafaza edildiği da çok önemli. Sebzeler buzdolabında muhafaza edilirken patatesi saklama kutularında veya poşette saklıyoruz. Patates yanlış koşullarda saklandığında filizlenmeye yol açar ve bu da sağlık açısından büyük riskler taşır.

Patates diğer sebzelere göre daha dayanaklıdır. Fakat dayanabileceğinden uzun süre bekletmek filizlenmeye, buruşmaya ve daha sonrasında da yeşillenmeye yol açar. Patates filizlendiğinde ise çoğumuz filizlenen kısmı kesip kullanmaya devam ederiz.

Uzmanların bir kısmı, filizlenmiş patateslerin gıda zehirlenmesine ve hatta ölüme neden olabileceğini savunuyor.

Filizlenmiş patates diğer patateslere göre daha sağlıksızdır. Patates filizlendiğinde, içindeki nişasta şekere dönüşür. Eğer patatesin sadece belli bir bölümü filizlenmişse, o bölüm atılarak geri kalanı yenilebilir. Ancak patates küçülmüş ve kırışmışsa yenmemesi tavsiye edilir.

Sebzelerin uzun süre sağlıklı kalması için saklama koşulları çok önemlidir. Tazeliğini kaybetmiş gıdalar zamanla çürümeye başlar. İçerisindeki besin değerini kaybederek sağlık için zararlı bir hale gelir. Nasıl ki meyve ve sebzelerin sağlıklı kalmasına dikkat ediyorsak patates de uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Doğru şartlar altında saklanmayan patates uzun süre beklediğinde ve güneşe maruz kaldığında yeşillenir ve filizlenir. Hatta dış yüzeyi tamamen yeşile döndüğü bile görülebilir. Patatesi yakından incelediğinizde üzerinde minik noktalar olduğunu görürsünüz. Gördüğünüz bu noktalar kök boğumlarıdır bu boğumlardan yeni yapraklar ve dallar çıkar. Eğer patatesi aydınlık bir yerde muhafaza ederseniz zamanla bu noktalardan filizler çıkmaya başlar.

Aydınlık yerlerde uzun süre bekletilen patatesler bir süre sonra filizlenmeye başlar. Filizlenme başlayan yerler zamanla patatesin kimyasını bozmaya başlar ve bu durum sağlık sorunlarına yol açar. Filizlenen bir patates mide ağrısı, bulantı vb. zehirlenme semptomların yaşanmasına neden olabilir. Gün ışığında bekletildiğinde ise rengi yeşile doğru dönmeye başlar. Sıcak olan bir yerde uzun süre muhafaza edilen patatesteki filizlenme evdeki ısı nedeniyle daha da artacaktır. Bu yüzden filizlenen patates sanılanın aksine yüksek demir üretimi ile dikkat çekmektedir. Patatesin içeriğinde bulunan demirin oldukça faydalı olabilir ancak güneşe maruz kaldığı için de zararlı maddelerin oluşumu önlemez ve gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilir. İşte bu yüzden filizlenen patatesleri tüketmek sağlıklı bir seçim değildir.



