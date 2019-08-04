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Aman dikkat! Deniz yosunu yenir mi?

Son zamanla raflarda sıklıkla görmeye başladığımız deniz yosunu sağlık için zararlı mıdır?

04 Ağustos 2019 Pazar 13:02
Aman dikkat! Deniz yosunu yenir mi?

Dünyanın farklı coğrafyalarında sık sık tüketilen deniz yosununu ülkemizde de bulmanız son derece kolay. Peki, ama deniz yosunu sağlık için zararlı mıdır?

İyot kaynağı

Sağlıklı tiroid bezleri için iyot son derece önemlidir. Deniz yosunu içerdiği iyot ve tirosin sayesinde tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Vitamin deposu

Deniz yosunu; A, C, E ve K vitaminleri yönünden son derece zengindir. Ayrıca deniz yosunu protein, lif, demir ve bakır yönünden önemli bir kaynaktır.  

Hücreleri korur

Deniz yosunu antioksidanlar yönünden son derece zengindir. Bu antioksidanlar ise hücre hasarının önüne geçer.

Bağırsak sağlığı için önemli

Sağlıklı bağırsaklar için lif son derece kıymetlidir. Deniz yosunu da lif yönünden zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde deniz yosunu kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kilo vermeye yardımcı

Deniz yosunu metabolizmanın hızlanmasına yardım eder. Hızlanan metabolizma ise kilo vermenizi sağlar.

Kalp dostu

Deniz yosunu kötü kolesterolü düşürür. Aynı zamanda tansiyonu da dengeleyen deniz yosunu kalp krizi riskini bir hayli azaltır.

Deniz yosununun zararları nelerdir?

Deniz yosunu fazla tüketildiğinde aşırı iyot yüklenmesine yol açar. Bu da tiroid bezleriyle ilgili sorunlara neden olabilir.

Deniz yosunu bazı kişilerde alerjik reaksiyonların yaşanmasına yol açabilir.

Deniz yosunu nasıl kullanılır?

Deniz yosununu salatalarda ve çorbalarda kullanabilirsiniz. Toz halinde satın alabileceğiniz deniz yosununu ise yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Deniz yosunu nasıl bulunur?

Birçok markanın piyasaya sürdüğü deniz yosunu tozunu aktarlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca bu şifalı tozu online alış veriş sitelerinden de satın alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:02
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