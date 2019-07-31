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Aman dikkat! Çocukları 2 yaşından önce bu gıdalarla tanıştırmayın

Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için siz, siz olun bu gıdalardan kesinlikle uzak durun…

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
Aman dikkat! Çocukları 2 yaşından önce bu gıdalarla tanıştırmayın

Çocuklar en kıymetli varlıklarımızdır. Onların tırnaklarına dahi zarar gelmesini arzu etmeyiz. Özellikle annelerin en büyük takıntısı evladının karnının tok olup olmadığıdır. Bir anne evladı kaç yaşına gelirse gelsin bu kaygıyı taşımaktan vazgeçmez. Anneler çocuklarının karınlarının aç olup olmadığının yanı sıra onları nasıl beslemeleri gerektiğine de fazlasıyla dikkat etmelilerdir.

Yasaklılar listesi

İlk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenen bebek zamanla ek gıdaya geçer. Ek gıda aşamasında anneler özellikle ilk iki ay bir hayli streslidir. Bu süreci atlatan anneler artık ek gıda konusunda birer profesyoneldir. İlk bir yıl bebeğine bal, domates ve yumurta beyazı yedirmeyen anneler 12 aylık sürecin ardından yasaklılar listesini bir tarafa kaldırır. Ancak bu uygulama bebeklerin sağlığı için doğru değildir. Bebek beslenmesine dişlerin de tamamlanma süreciyle orantılı olarak ilk iki yıl son derece hassas yaklaşmak gerekir.

Alerji riski

İlk iki yıl bebek beslenmesine büyük özen göstermenin sebebi ise bebeklerin bazı besinlere alerjilerinin olmasıdır. Ayrıca bebekler dişleri tamamlansa bile bir süre çiğneme, yutma konusunda zorluk yaşayabilirler. Bu da boğazlarına küçük parçaları kaçırmalarına yol açabilir.

İşte, bebeklerin ilk iki yıl kesinlikle tanıştırılmaması gereken gıdalar!

Tuz ve şeker

Bebekler dünyaya geldiklerinde damak tatları oluşmamıştır. Ek gıdaya geçiş süresinde çocuklarınıza yedireceğiniz yemekleri şeker ya da tuzla tatlandırmanın hiçbir manası yoktur. Bu hatalı davranışla bebeklerinizin damak tatlarının gelişimini olumsuz etkileyebilirsiniz. Ayrıca bu kadar küçük yaşta şeker ve tuzla tanışan çocuklar ileriki yaşlarında şeker hastalığı ya da böbrek sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Erkenden şekerle tanışan çocukların gelecekte yaşayacağı problemlerden biri de obezitedir.

Kuruyemiş

Uzmanlar ilk bir yıl çocukların kuruyemişlerle tanıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Bir yaşından sonra ise kuruyemişler azar azar tattırılabilir. Örneğin badem yedirdiğiniz çocuğunuzu üç gün boyunca gözlemeniz ve bu sürede yeni bir gıdayla tanıştırmamanız önemli. Alerjik reaksiyonun yanı sıra kuruyemişler çocukların boğulmasına sebep olabilir. Bu nedenle kuruyemişleri rondodan geçirip, çocuklarınızın meyve pürelerine ilave edebilirsiniz. İki yaş civarında ise kuruyemişleri çocuğunuzun çiğneyebileceği boyutta parçalara ayırabilirsiniz.

İşlenmiş et 

Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler hali hazırda yetişkinler için bile zararlı. Bu tip gıdaları çocuklarınıza ilk iki sene yedirmemeniz son derece önemli.

Kafeinli içecekler

Çay ve kahvenin çocuklarınıza hiçbir faydası yoktur. Soğuk algınlığı durumunda çocuklarınıza doktorunuzun onayıyla yalnızca az miktarda ıhlamur verebilirsiniz.

Asitli ve şekerli içecekler

Asitli ve şekerli içecekleri yetişkinlerin de içmesi tavsiye edilmez. Mideye, bağırsaklara hatta kalbe bile zarar veren bu içecekleri kesinlikle çocuklarınıza içirmemelisiniz.

 

 

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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