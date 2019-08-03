Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle rondoya atmayın

Küçük ev aletleri mutfakta hanımların işlerini bir hayli azaltıyor. Bu makineleri kullanırken belli başlı kurallara uymak çok önemli. Hem sağlığınız hem de rondonun uzun ömürlü olması için bazı gıdaları makineye atmamanız gerekiyor. İşte, kesinlikle rondoya atılmaması gereken gıdalar...

Kahve çekirdeği

Çekirdek kahveleri asla rondoya atmamalısınız. Kahvelerinizi bunun için üretilen özel öğütücülerden geçirmeniz daha iyi olacaktır.

Patates

Lezzetli bir patates püresi hazırlamak istiyorsanız; asla rondo kullanmamalısınız. Rondo patatesteki tüm nişastanın dışarı çıkmasına sebep olur ve sakız kıvamında bir püre elde etmiş olursunuz.

Buzlu gıdalar

Derin dondurucudan aldığınız buzlu meyveleri ya da sebzeleri doğrudan rondoya atmak, makineni bıçaklarının zarar görmesine sebep olur. Bu nedenle buz kırma özelliği bulunmayan rondoları bu iş işin kullanmamalısınız.

Sıcak gıdalar

Çorba gibi kaynar gıdaları rondoya kesinlikle atmamalısınız. Buhar elinizin ve yüzünüzün yanmasına sebep olabilir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Uzmanlar yeşil yapraklı sebzelerin metal bıçaklarla kesilmemesini belirtir. Aynı şey rondo için de geçerlidir. Bu nedenle yeşil yapraklı sebzelerin vitaminlerini kaybetmemesi için çok önemli.

Kuru domates

Kuru domates son derece lezzetli bir gıdadır. Bu ürünü doğrudan rondodon geçirmek makinenin bıçaklarına zarar verecektir.

Su

Karıştırma işlemi sırasında rondoya fazla su eklerseniz fazla sıvı makineden taşabilir.

Et

Rondoya et atmanız da uygun olmayacaktır. Bu yöntemle et, bebek mamasına benzeyecektir. Bu kıvamdaki etin pişmesi zor olacağı gibi pek iştah açıcı da görünmeyecektir.

Kuruyemiş

Makinenizin bıçakları ve gücü yeterli değilse; kuruyemişleri çekmemelisiniz. Güçlü bir makine için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Zencefil

Sağlık için son derece faydalı olan zencefil lifli bir yapıya sahiptir. Makinenizden saatlerce lif toplamak istemiyorsanız; zencefili bıçakla doğrayın deriz.