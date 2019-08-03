0553 313 94 23

Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle rondoya atmayın

Hanımların mutfaklarda en çok tercih ettiği elektronik aletlerden biridir rondolar. Mutfakta işleri bir hayli kolaylaştırsa da rondoya sandığınız gibi her şey atılmaz. İşte, rondoya atmamanız gereken 10 gıda...

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:13
Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle rondoya atmayın

Küçük ev aletleri mutfakta hanımların işlerini bir hayli azaltıyor. Bu makineleri kullanırken belli başlı kurallara uymak çok önemli. Hem sağlığınız hem de rondonun uzun ömürlü olması için bazı gıdaları makineye atmamanız gerekiyor. İşte, kesinlikle rondoya atılmaması gereken gıdalar...

Kahve çekirdeği

Çekirdek kahveleri asla rondoya atmamalısınız. Kahvelerinizi bunun için üretilen özel öğütücülerden geçirmeniz daha iyi olacaktır.

Patates

Lezzetli bir patates püresi hazırlamak istiyorsanız; asla rondo kullanmamalısınız. Rondo patatesteki tüm nişastanın dışarı çıkmasına sebep olur ve sakız kıvamında bir püre elde etmiş olursunuz.

Buzlu gıdalar

Derin dondurucudan aldığınız buzlu meyveleri ya da sebzeleri doğrudan rondoya atmak, makineni bıçaklarının zarar görmesine sebep olur. Bu nedenle buz kırma özelliği bulunmayan rondoları bu iş işin kullanmamalısınız.

Sıcak gıdalar

Çorba gibi kaynar gıdaları rondoya kesinlikle atmamalısınız. Buhar elinizin ve yüzünüzün yanmasına sebep olabilir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Uzmanlar yeşil yapraklı sebzelerin metal bıçaklarla kesilmemesini belirtir. Aynı şey rondo için de geçerlidir. Bu nedenle yeşil yapraklı sebzelerin vitaminlerini kaybetmemesi için çok önemli.

Kuru domates

Kuru domates son derece lezzetli bir gıdadır. Bu ürünü doğrudan rondodon geçirmek makinenin bıçaklarına zarar verecektir.

Su

Karıştırma işlemi sırasında rondoya fazla su eklerseniz fazla sıvı makineden taşabilir.

Et

Rondoya et atmanız da uygun olmayacaktır. Bu yöntemle et, bebek mamasına benzeyecektir. Bu kıvamdaki etin pişmesi zor olacağı gibi pek iştah açıcı da görünmeyecektir.

Kuruyemiş

Makinenizin bıçakları ve gücü yeterli değilse; kuruyemişleri çekmemelisiniz. Güçlü bir makine için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Zencefil

Sağlık için son derece faydalı olan zencefil lifli bir yapıya sahiptir. Makinenizden saatlerce lif toplamak istemiyorsanız; zencefili bıçakla doğrayın deriz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı
    1. İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi..
    2. Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu
    3. Kereste boşalttığı sırada dengesini..
    4. Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına..
    5. Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli..
    6. MİT'ten sınır ötesine operasyon
    7. Maden kazasında hayatını kaybedenlere..
    8. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
    9. Antalyaspor’dan akaryakıt istasyonu..
    10. Söke’de mezarlıklarda bayram temizliği
    11. Damar tıkanıklığına iyi gelen 8 bitki
    12. Çanakkale’de 5 bin saman balyası yandı
    13. Jandarma ve MİT'in Suriye'nin..
    14. Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    15. Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle..
    16. Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar..
    17. İnönü Belediyesi’nden spor..
    18. Yanan otobüsün şoförleri adliyeye..
    19. Minik carettalar ay ışığı ile sokak..
    20. Suriye'nin kuzeyinde patlamalar: 1..
    21. Futbolseverleri şaşırtan anlar! Yeni..
    22. STSO Başkanı Kuzu, faiz oranlarının..
    23. Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen..
    24. Erdoğan'dan altın madalya kazanan..
    25. Kayseri’deki kan donduran olayda flaş..
    26. “Dünyanın fındığı burada” dediler
    27. Özkan’dan Karacabey Belediyespor’a..
    28. İskenderun’da Sahil Güvenlik Yelken..
    29. Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları..
    30. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde..
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu