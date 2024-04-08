  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizde çok büyük bir altın rezervi olduğuna inanılıyor! Bölgedeki arazilere el konuldu

CHP’ye yanlayan Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etmişti! Ve bir bomba daha patladı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Süleyman Soylu'yu çılgına çeviren skandal

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'ye ilan edildi! Gabar'dan sonra bir ilimizden daha petrol fışkırabilir

Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdu

Memurlara 6 haneli maaş zammı geliyor!

İYİ Parti'de genel başkanlığın ilk adayı belli oldu

F-35'in yeni yazılımı uçağı çökertti! Program süresiz olarak ertelendi! Yunanistan'ın hayali ise başka bahara kaldı!

Blinken'den Çin'e uyarı! Kararlılığımız sürecek
Sağlık Aman dikkat! Bayram kalbinize ağır gelebilir
Sağlık

Aman dikkat! Bayram kalbinize ağır gelebilir

Yeniakit Publisher
2024-04-08 18:24:00 -
Aman dikkat! Bayram kalbinize ağır gelebilir

Uzmanlar, bayram sofralarında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, bayramda yanlış beslenmenin kalp damar sağlığını etkileyebileceğine dikkat çekerek, kalp hastalarını bu konuda uyardı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, kalp hastalarının, bayramda aşırı tatlı ve tuzlu gıdaları tüketmelerinin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabileceğini dile getirerek, “Bir aylık uzun bir oruç döneminden sonra bayrama geçildiğinde insanlar rehavete kapılarak uzak kaldıkları gıdalardan daha yoğun ve sık yeme isteği duyuyor. Bu aşırı kalori ve gıda yüklemesi sonucunda da bayramı izleyen günlerde tansiyonlarda düzensizlik, kan şekeri ve kan yağlarında fırlama yaşanabiliyor. Nasıl olsa bayram” diyerek beslenmede ölçüyü kaçırmamalı, kalp sağlığımızı tehlikeye atmamalıyız. Bayramda doğru beslenme kalp damar sağlığı için çok önemli. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı yapmalıyız. Normal beslenme düzenimize yavaş yavaş geçiş yapmalıyız. Az ve sık aralıklarla yemeliyiz. Tatlı, baklava ve diğer tatlı çeşitlerini de aşırı tüketmemeliyiz Kalp hastaları, glisemik indeksi yüksek gıdaları tükettiği zaman bunlar kısa dönemde şeker düzeylerinde dengesizliklere yol açarak, hastalığın kötü yönde etkilenmesine neden olabiliyor. Bayramda tatlının yanı sıra et tüketimi de artıyor. Kırmızı et tüketimini belirli sınırlar içerisinde porsiyon kontrolü yaparak tüketmek oldukça önem taşıyor. Bayram süresince özellikle kalp ve hipertansiyon hastaları her öğün kırmızı et yememeye özen göstermeli. Kalp hastaları mutlaka sık ve az miktarda beslenmeli, kırmızı et tercih edilecekse de yağsız ve bir porsiyondan fazla olmayacak şekilde tüketilmesine dikkat edilmeli. Günlük tuz tüketimi en aza indirgenmeli ve mümkünse et tuzsuz veya az tuzlu pişirilmelidir” dedi.

Ramazan Bayramı’nın sadece yeme içmeden ibaret olmadığını söyleyen Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, su tüketimine özen gösterilmesi gerektiği ve akşam serinliğinde yapılacak yarım saatlik yürüyüşün, vücuda sağlık ve zindelik katıp, kalp hastalığı riskini azaltacağını ifade etti.

Ramazan sonrasında nasıl beslenmek gerekir?
Ramazan sonrasında nasıl beslenmek gerekir?

Sağlık

Ramazan sonrasında nasıl beslenmek gerekir?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayramda tatlı yerine ne tüketilebilir?
Bayramda tatlı yerine ne tüketilebilir?

Sağlık

Bayramda tatlı yerine ne tüketilebilir?

Birçok kişi bu hatayı yapıyor! Yola çıkacaklara 'kahve' uyarısı
Birçok kişi bu hatayı yapıyor! Yola çıkacaklara 'kahve' uyarısı

Sağlık

Birçok kişi bu hatayı yapıyor! Yola çıkacaklara 'kahve' uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23