Aman çok dikkat edin! İşte erken yaşlanma ve saç dökülmesinin gizli nedeni

D vitamininin yalnızca kemik sağlığıyla ilişkilendirildiği dönem çok geride kaldı. Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Hasan Hacıosman, bu vitaminin bağışıklık sisteminden hormon dengesine, cilt yapısından saç köklerine kadar uzanan geniş etkileri olduğuna dikkat çekti.

D vitamini vücutta birçok alanda etkili

Hacıosman, Türkiye'nin güneşli bir ülke olmasına karşın UVB'nin cilde ulaşması için gereken şartların genellikle sağlanamadığına dikkati çekti.

UVB'nin etkin olabilmesi için güneşi 10.00-16.00 arasında 10-20 dakika maruziyetle almak gerektiğini, gölge, cam, bulut ve kışın UVB'yi engellediğini anlatan Hacıosman, D vitamininin kemik sağlığı haricinde vücutta birçok alanda etkili olduğuna işaret etti.

Hacıosman, "Bağışıklık, hormon dengesi, kas gücü, cilt yenilenmesi, beyin ve metabolizma üzerinde çok geniş bir etkisi vardır. D vitamininin birçok konuda katkısı olduğu aşikar olmakla eksikliği saç dökülmesi ve erken yaşlanma sebebi olabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıosman, D vitamininin mililitre başına 20 nanogram altı olması halinde saç dökülmesinin sık görüldüğünü, dökülmenin tedaviyle 2-3 ayda azaldığını aktardı.

"Ciltte elastikiyet kaybına yol açıyor"

D vitamini eksikliğinin erken yaşlanmayla ilişkili direkt olmasa da dolaylı yoldan yaşlanma sürecini etkilediğine dikkat çeken Hacıosman, şunları kaydetti:

"D vitamin eksikliği kolajen sentezinde bozulma yaratması nedeniyle cilt elastikiyeti azalır böylelikle cilt parlak ve dolgun görünümünü yitirir ciltte kırışıklıklar artar. Yine D vitamini yetersizliği hücresel yaşlanmayı hızlandırır. Ayrıca D vitamininin antioksidan etkisi olduğundan yetersizliğinde serbest radikal birikimi artar bu da hücre tamirinin gecikmesine, ayrıca hücre hasarının artmasına neden olur. D vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve cilt yenilenmesinin yavaşlamasına sebep olur. Bunlar ciltte kuruluk, ince kırışıklık, solgunluk, güneşe karşı hassasiyet gibi 'erken yaşlanma' belirtilerini artırabilir.

Ancak saç dökülmesi ve erken yaşlanma sadece D vitamini eksikliğine bağlı değildir. Bu durum birçok faktör birlikte değerlendirilmelidir. Saç dökülmesi en sık ferritin düşüklüğünde görülmekle B12, çinko düşüklüğü, tiroit fonksiyonları özellikle TSH bozukluğu, stres, uykusuzluk, genetik yapı, hormonal bozuklukları, sigara, UV maruziyeti de bunlarda etkilidir. D vitamininin optimal seviyesinin 40-60 ng/mL civarında olmalıdır. Özellikle saç dökülmesi olan hastalarda genelde bu aralıkta saç daha güçlü çıkmaktadır. Tedaviye başlanınca saç dökülmesinde 6-12 hafta içinde belirgin azalma olur. Ciltte ise toparlanma süresi 8-12 haftayı bulmaktadır."

Tedavi nasıl planlanıyor?

Hacıosman, D vitamini tedavisinin kişiden kişiye değiştiğini, tedavinin kan düzeyine, hastanın kilosuna, eşlik eden saç dökülmesi tipine, demir eksikliğine ve diğer hastalıklara göre belirlenmesi gerektiğini aktardı.

D vitamin takviyesine en az 3 ay düzenli olarak devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Hacıosman, vitamini yağlı bir öğünle, yemekle alınmasının önemli olduğunu, Omega-3 ile almanın emilimi artırabileceğini vurguladı.

Hacıosman, K2 vitamini ile D vitamini alımının kemik yönünden faydalı olacağına değinerek, toksik dozlara çıkarmamak için tedaviye başladıktan 3 ay sonra vitamin düzeyinin kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.