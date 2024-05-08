Amaç: CHP’li belediyelerin israflarını perdelemek! ‘Yalanın Sözcüsü’nden bir algı operasyonu daha

Buğra Kardan İstanbul

Memuru; kaloriferi yanmayan, ısı ve su yalıtımı olmayan, depreme dayanıksız binalarda çalışmak zorunda bırakan bu zihniyetin savunucusu Sözcü gazetesince dün “Saraylardan sonra konaklar da doğurdu” başlıklı bir haber manşete çekildi.

Vatandaşta israf algısı uyandırmaya, hükümeti yıpratmaya yönelik haberde skandal ifadelere yer verildi. Haberde 6 hükümet konağının fotoğrafı paylaşılırken üst başlığa “Dikiş tutmayan bütçedeki paraları betona gömüyorlar” diye yazıldı. Spotta “Bu yılın ilk 4 ayında 11 hükümet konağı yapım ihalesi veren iktidar 6 yeni konak için sözleşme imzaladı. 17 konağa toplam 2 milyar ödenecek” açıklamalarında bulunuldu.

Edepli, ahlâklı olun

Hemen her haberi tekzip yediği için ismi ‘Yalanın Sözcüsü’ne çıkan gazetenin haberi manipülasyon girişimi olarak addedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediye kesesinden 20 milyon lira harcayarak tarihi yapıyı kendisi için köşke çevirmesi karşısında dilini yutan Sözcü’nün modern hükümet konaklarını şatafatlı olarak lanse etme çabası öfkeyle karşılandı.

Basın derneklerinin yöneticileri, Ekrem İmamoğlu’nun fonladığı gazetenin bir algı oyununa daha imza attığını anlattılar. İmamoğlu’nun israflarına, CHP’li belediyelerin gereksiz harcamalarına çıt çıkarmayan Sözcü’yü manipülasyonu bırakmaya ve ahlâklı olmaya davet ettiler.

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Her yazıp çizdiği amaca matuf

Akit’e konuşan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Alemdar, Sözcü’nün haberinin yeni bir algı çalışması olduğunu aktardı. Alemdar, şunları söyledi: “Birilerinin Sözcüsü’nün her haberi bir amaca matuf. Her haberi CHP’nin yanlışını perdelemeye yönelik. Ekrem İmamoğlu’nun kendisi için belediye kesesinden para vererek tarihi yapıyı köşke çevirdiği ortada. Onun ayda yılda bir uğradığı yerlere dahi kendisi için ihalelere çıkıp bakım yaptırdığı belli. Bunlar israf değil de hükümet konakları için yapılan harcama israf. Yahu hükümet konaklarında vatandaşa hizmet veriliyor. Nesi israf? Bu soruya yanıt veremezler. Çünkü görevi hükümeti yıpratmak, İmamoğlu ve ekibinin de kabahatlerini saklamak. Bir ay evvel yerel seçimler yapıldı. CHP’liler belediye duvarlarına ‘Şu kadar borç var’ diye yazıyorlar. Yani ‘Bizden hizmet beklemeyin’ diyorlar. Hülâsa Sözcü’nün haberleri tersten okunmalı. Bilin ki Sözcü, ‘Bir yerde israf var’ iddiasında bulunuyorsa başka bir israfı perdelemeye çalışıyor. Ama bu manipülasyonların bir karşılığı olmalı, yaptırım uygulanmalı. Parlamentodan çıkan karar tatbik edilmeli ve yalancıya, algı operasyonu çekene artık alan bırakılmamalı.”