Alzheimerın yaşlılıkla bir alakası yok

Alzheimer, bazı beyin hücrelerinin ölümüne yol açıyor. Sebebi kesin olarak biliniyor. Unutkanlık ile başlayıp bunamaya dönüşüyor. Kişinin zihni yavaş yavaş bozuluyor. Günlük işleri aksamaya başlıyor ve 5 ile 20 yıl arasında kişi 24 saat bakıma muhtaç, ne yaptığını bilmez bir duruma düşüyor.

65 yaşın öncesinde fazla görülmediği için “yaşlılık hastalığı” gibi sanılsa da, yaşlılıkla ilgisi yoktur. Hele ailede daha önce varsa, 40-50 yaşlarındaki bireylerde de görülebilir.



Alzheimerden dolayı ölüm olmaz. Bu hastalar çoğu zaman akciğer enfeksiyonu, kalp damar hastalıklarının başgöstermesiyle kaybedilir.

Tedavisi mümkün değildir. Durdurulması bile mümkün olmuyor.



Unutkanlıktan öte bir durum.

Unutkanlık aslında çok yaygın bir şikâyettir. Fakat alzheimer tipi unutkanlık çok daha farklı dikkat çekici bir unutkanlıktır. Bir başka deyişle unutkanlıktan öte..

Mesela eşyalarınızı koyduğunuz yerleri sık sık unutmaya başlarsınız. Aynı soruyu tekrar tekrar sorarsınız. Yer zaman ve olayları tamamen unutur, birbirine karıştırırsınız.



Daha ilerledikçe meramınızı anlatmakta sıkıntıya düşer, kelime bulamaz, konuşmakta ve söylenenleri anlamakta zorlanırsınız.



Alzheimer hastaları planlama yapamaz, yorumlayamaz, yeteneklerini kullanamaz. Hırçınlaşır. İnatlaşır. Çevresinin ailesinin kendisinden kurtulmak istediğini kurar. Hayaller görür. En yakınını tanımaz. Başkası ile karıştırır. Hatta onun kendisini öldüreceğini söyler.

Yeme içme işlevi bozulur. Çocuk gibi altına yapar. Durumunun asla farkında değildir.

Genç yaştaki unutkanlıklarla bu hastalığın ilgisi yok. Onlar genellikle depresyon veya takıntı gibi psikiyatrik durumlardan kaynaklanıyor.