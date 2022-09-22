Alzheimer'ın çaresi bulundu mu? Sürpriz gelişme

Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik yeni bir ilaç yok ancak ‘kognitif terapi’ denilen bazı bilişsel terapiler, hastalarda çok iyi sonuç veriyor.

Eskiden Alzheimer teşhisinde büyük bir yıkım hissedilirken artık bu yöntemle hastalığı yavaşlatmak mümkün. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 ile 75 yaş arası ‘genç yaşlı’ kategorisine giriyor. 2 kız çocuk, 1 de torun sahibi Semahat Atabay’a henüz bu kategoride dahi değilken 59 yaşında teşhis konuldu. Aktif bir hayatı olan mimar Atabay, eşinin de desteğiyle ayakta kaldı.

Önce ufak tefek unutkanlıklar yaşayan Atabay, daha sonra eşine kendini gergin ve huzursuz hissettiğini söylemeye başladı. Bunun üzerine eşi Sabri Atabay, Semahat Atabay’ı öncelikle psikiyatriste götürdü. Depresyon teşhisi konuldu. Ancak hemşire olan yeğeni “Bu unutkanlıklar normal değil gibi, tekrar doktora gidelim” deyince bir nöroloğa giden Atabay’a bu kez Alzheimer teşhisi konuldu. Yaşından dolayı bu teşhisi aldığı için çok şaşıran ve üzülen Atabay, mücadeleyi bırakmadı. Bilişsel terapiler sonrası gelişme kaydeden Atabay, hastalara seslendi: “Alzheimer kelimesi bile kötü hissettirmeye yetiyor. Ancak Tedavi ile şu anda çok şükür eski halimden daha iyi durumdayım. Teşhis alanlar korkmasın, üzülmesin.”

Yeni uygulanmaya başlanan ‘Kognitif Terapi’ ile ilgili bilgi veren nöroloji uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz şunları söyledi: “Burada nöroplastisite yani beyindeki sinir hücresini esneterek bilişsel kapasiteyi artırıyoruz. Nöroplastisiteyi arttıran bir diğer etken ise fizik tedavi programları. Bunların da hastaların gelişiminde çok önemli rolü var. Ayrıca D, B vitaminleri ile demir gibi minerallerin eksikliğini gidermek de önemli. Son yıllarda artık Alzheimer için tip 3 diyabet olabileceği yönünde çalışmalar var. Bu açıdan beslenme düzenine de dikkat edilmeli. Dünya üzerinde 47 milyon hastası varken Türkiye’de ise güncel verilere göre 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Beslenme düzeni, paketlenmiş gıdalar, GDO’lu ürünler, hareketsizlik, stresli yaşam en büyük etkenler.”