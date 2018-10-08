THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Alzheimer’ı 15 yıl öncesinden keşfetmek mümkün!

Op. Dr. Füsun Uzunoğlu, yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen Alzheimer hastalığının erken teşhisinin, yapılacak bir göz muayenesi ile hastalık başlamadan konulabileceğini belirtti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:05
Alzheimer’ı 15 yıl öncesinden keşfetmek mümkün!

Alzheimer hastalığı hafızada, hareket etme ve davranışlarda ciddi problemler oluşmasına sebep olabiliyor. Tüm bu olumsuz etkilere ek olarak, Alzheimer hastalığının görmede de ciddi sorunlar oluşturabildiğini belirten Op. Dr. Füsun Uzunoğlu, “Alzheimer, beyinde oluşan, son yıllara kadar teşhisi oldukça zor olan ve yaşlılık döneminde ciddi problemler yaşanmasına sebep olan ciddi bir rahatsızlık.

Büyük belirtiler ortaya çıkmadan hastalık teşhis edilebiliyor

İlerleyen yaşlarda oluşan ve teşhis konulmamış katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıklar, beyinde değişen algıyla birleşince görmede yaşam kalitesini etkileyecek boyutta sonuçlar doğuruyor. Hastalığın belirtileri, yıllar boyunca gelişerek ilerliyor ve normal şartlarda teşhis için tek yöntem bu belirtilerin yorumlanması. Son yıllarda oftalmoloji dalında yaşanan gelişmeler sayesinde, artık Alzheimer hastalığının teşhisini göz muayenesi sayesinde, bahsettiğimiz büyük belirtiler henüz ortaya çıkmadan koymak mümkün” dedi.

Erken teşhis ile ilerlemesi engellenebiliyor

Alzheimer hastalığı tamamen tedavi edilemese dahi, erken teşhis sayesinde belirtilerin kontrol altına alınabildiğini belirten Op. Dr. Uzunoğlu, retinadaki değişimlerin gözlemlenmesi sayesinde teşhis konulabildiğini söylüyor. Op. Dr. Uzunoğlu, “Gözün arkasında yer alan retina, 10 katmandan oluşuyor.
Yapılan çalışmalar, bu katmanlarda gözlemlenen incelmelerin ve beta amiloid plak oluşumlarının Alzheimer hastalığının, beynin sinir hücrelerine verdiği hasarla paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor. OCT adı verilen cihazla yapılan retina tomografileri ve sinir lifi ölçümleri sayesinde Alzheimer teşhisi, beyindeki sinirsel belirtiler ortaya çıkmadan yakalanabiliyor. Alzheimer hastalarında diğer demanslardan farklı olarak retina sinir liflerinde ilerleyici kayıplar daha belirgin oluyor.

Alzheımer geçmişi olan herkes o tetkiki yaptırmalı

Alzheimer’a yol açan beta amiloid plaklarının retina tomografisiyle saptanması sayesinde hem belirtilerin kontrol altına alınması hem de yaşam kalitesinin korunması sağlanabiliyor. Çünkü Alzheimer hastalığında en önemli nokta hastalığın hafızayı etkilemeden önce teşhis konulmasıdır. Ailesinde Alzheimer geçmişi olan herkesin OCT tetkiklerini gerçekleştirmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 22:05
  1. Op. Dr. Füsun Uzunoğlu
  2. Alzheimer hastalığı
  3. Alzheimer tedavisi
  4. Alzheimer
  5. Sağlık
  6. erken teşhis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domatesin fiyatı 150 metre arayla 5 lira fark ediyor
    1. Domatesin fiyatı 150 metre arayla 5..
    2. Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü?
    3. Mavi ışığın zararlarından nasıl..
    4. Ağrı merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
    5. Yenidoğan bebeğin kordonu geç kesilmeli
    6. Rusya'dan Hollanda'ya nota!
    7. Alman şirketi Gebze'de fabrika kurdu!..
    8. Azeri mafya babası Nadir Salifov..
    9. Hindistan cevizi yağı söylendiği kadar..
    10. Alzheimer’ı 15 yıl öncesinden..
    11. Canlı yayında açıkladı: Siyaseti..
    12. Aziz Kocaoğlu canlı yayında açıkladı:..
    13. Akıllı telefon odaklanmayı güçleştiriyor
    14. CHP'li Aziz Kocaoğlu da CHP'den..
    15. Düdüklü tencere kullanmanın püf..
    16. AK Partili gençler 'Gezici' Zakkum'un..
    17. Bilgisayar korsanı, zararlı yazılımdan..
    18. Çörek otu yağının faydaları saymakla..
    19. ATM'ye kopyalama düzeneği..
    20. Bigadiç Belediye Başkanı ilçede neden..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu