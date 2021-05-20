Alzheimer nasıl önlenir?

Unutkanlık olarak bililen ve yaşlılığa vurgu anlamında "beyin prostatı" olarak nitelendirilen alzheimerin 60'lı yaşlardan sonra belirtilerini göstermeye başlamakta. 65 yaşından sonra her 5 yılda bir bu hastalığın görülme sıklığının iki kat arttığını görülmekte.

Alzheimer nasıl iyileşir?

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Yani yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve semptomları azaltılır. Alzheimer riskini azaltmak için, sigara kullanmamak, yeni şeyler öğrenmek, tansiyonu ve şekeri düzenli tutmak, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, kilo almamak ve sık sık spor yapmak alınabilecek en doğru önlemlerdir. Bu alışkanlıklar, sadece Alzheimer riskini değil, aynı zamanda; kanser, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara ilişkin sorunları da azaltmaya katkı sağlayacaktır. Alzheimer hastalığı teşhis ve tedavisi için nöroloji bölümüden randevu almak gerekiyor.

Alzheimer hastalığının son evresi ne kadar sürer?

Erken Evre: Tani konmasından 20 yıl hatta daha uzun bir süre önce beyinde nörodejenerasyon başlamış olabilir. Orta Evre: Genelde 2-10 yıl sürer. ileri Evre: 1-5 yıl sürebilir.