Alzheimer Merkezi'ni hizmete açtı

Dr. Halit Yerebakan, açılışta yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in hayata geçirdiği projelerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin gereksinimlerine de cevap verdiğini belirterek, “Fatma Şahin Başkanımızın yıllar boyunca ortaya koyduğu bu sosyal belediyecilik anlayışı burada açılışını yaptığımız bu merkezin ruhunda da kendisini gösteriyor ve göstermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.



Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmak, aktif yaşlanmayı desteklemek ve toplum temelli bakım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Meral Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi, Türkiye’nin en kapsamlı Alzheimer bakım ve destek merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Açılış programında danışanlar tarafından hazırlanan mehter gösterisi büyük beğeni toplarken, 7 bin 340 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen ve 1.600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip merkezin teknik özellikleri ile sunacağı hizmetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) desteği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete açılan merkez; terapötik bahçesi, açık etkinlik alanları, rehabilitasyon ve eğitim birimleriyle birlikte güçlü fiziki altyapısı, modern donanımı ve çok yönlü hizmet modeli sayesinde yaklaşık 500 kişilik hizmet kapasitesine sahip bulunuyor.

MERKEZDE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK



Merkez bünyesinde oluşturulan “Duyu Bütünleme Odası”, Alzheimer hastalarının bilişsel işlevlerini desteklemek, duyusal farkındalıklarını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla tasarlandı. Görsel, işitsel, dokunsal ve hareket temelli uygulamalar sayesinde dikkat ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi, kaygı düzeylerinin azaltılması, zihinsel aktivitenin güçlendirilmesi ve günlük yaşam becerilerinin korunması hedefleniyor.



DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ TERAPÖTİK BAHÇEDE HAYAT BULUYOR



Toplam 6 bin 540 metrekarelik açık alan üzerinde oluşturulan terapötik bahçede; duyusal bitkiler, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve hobi bahçelerinden oluşan özel bir tasarım hayata geçirildi. Alzheimer hastalarının doğayla etkileşim kurmaları, fiziksel aktivitelerini artırmaları, sosyal yaşamla bağlarını sürdürmeleri ve ruhsal iyilik hallerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

MERKEZ, BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA DESTEKLENECEK



Merkezde hizmet alan bireylerin sağlık ve psikososyal durumları düzenli olarak takip edilecek. Elde edilen veriler, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalı iş birliğiyle yürütülecek bilimsel çalışmalarla desteklenecek.



ŞAHİN: BİZ HEP BİRLİKTE BURAYI CENNET YAPACAĞIZ



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada Hayırsever Uslu ailelerine teşekkür ederek şunları söyledi:



“Gaziantep Modeli tam olarak bu model. Gaziantep Modeli’ne baktığımız zaman birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar modeli. Bizim medeniyetimiz bize bir talimat veriyor. ‘Annen baban yaşlanınca yanında of bile deme’. ‘Beli bükülmüş yaşlının, sütte bebeğin, otlayan hayvanın azabından korkun’ diyor. O senin dua kapındır, tecrübedir, hafızadır, muhabbettir, merhamettir, şefkattir. Hepimizin bir sınavı var. Nefis akıl birbirine sınav olur. Bu medeniyet bizi bunu verdi. İnsanların canı, malı, ailesi bize emanet. Engelli bir babanın çocuğu olarak aile büyüklerimle yaşadım. Dua kapın açık olursa Allah bütün makamları veriyor. Biz hep birlikte burayı cennet yapacağız. Buradaki bütün aileler çok faydalı. Buradaki bütün belediye başkanları çok faydalı işler yapıyor.”

ÇEBER: HAYIR SEVERLERİN ALLAH SAYILARINI ARTIRSIN



Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Uslu ailesine sürekli verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Ayda bir bizi bir açılışla buluşturup çok güzel hizmet veriyorlar. Nerede buluşalım diyenlere Uslu ailesinin bir sonraki açılışında diyoruz. Allah sayılarını artırsın. Bunu bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



YEREBAKAN: VEFAYI VE MERHAMETİ BÜYÜTMEK İÇİN BİR ARADAYIZ GAZİANTEP'TE



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Dr. Halit Yerebakan, merkezin insan olmanın en güzel taraflarından birini sergilediğini aktararak şunları söyledi:

“Vefayı ve merhameti büyütmek için bir aradayız Gaziantep'te. Bazı eserler evet taşla yapılır. Toprakla yapılır, betonla yapılır, demirle yapılır. Bazıları vardır ki gönülle yapılır. İşte böyle eserler gönülle inşa edilen eserlerdir. Öyle eserler vardır ki insanların hayatına dokunur. Yıllar geçse de hayırla yaşar ve hep o dua kapısının açık kalmasına vesile olur. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli merkez böyle bir merkezdir. Böyle bir eser Gaziantep'in tarihine Gaziantep'in gününe kalmıştır.”



BUGÜN BURADA AÇILAN BU MERKEZ ÇINARLARIMIZA DA SAHİP ÇIKMAK İÇİN VAR OLACAK



Alzheimer hastalığının modern çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu, aktaran Yerebakan, ayrıca bir vicdani mesele olduğunu ekleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hastalıkta insan bazen yavaş yavaş hatıralarının bile elinden alındığı bir döneme doğru gidiyor. Empati yapmamız gerekir. Bunun empatisinin bile zor olduğunun bilincindeyiz. Çınarlarımıza sahip çıkmak için de bu eserlerin yanında duruyoruz. Bugün burada açılan bu merkez çınarlarımıza da sahip çıkmak için var olacak. Buraya gelen vatandaşlarımız hizmet almanın ötesinde şefkat görecekler, destek görecekler ve yalnız olmadıklarını hissedecekler. İşte bugün burada açmış olduğumuz bu merkez hafızasına sahip çıkan bir medeniyetin de nişanesidir.”



BAŞKAN ŞAHİN’İN BUGÜNÜN İHTİYAÇLARININ ÖTESİNDE GELECEĞİMİZİ VE MİLLETİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜN GÖSTERGESİDİR ORTAYA KOYDUĞU ESERLER



Konuşmasının son bölümünde merkezin açılışını duyduğunda katılmak için heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişime geçtiğini belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Diyoruz ki ‘Cumhurbaşkanımız göreve geldiği güne kadar biz günümüzün acil ihtiyaçlarına çözüm üreten bir ülkedeydik. Onun değiştirdiği anlayışla birlikte bugün attığımız adımlarla torunlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir ülkeye dönüştük’. Fatma Başkanım bunun en canlı, en hayati örneklerinden biridir. Başkan Şahin’in bugünün ihtiyaçlarının ötesinde geleceğimizi ve milletimizi düşündüğünün göstergesidir ortaya koyduğu eserler. Fatma Şahin Başkanımızın yıllar boyunca ortaya koyduğu bu sosyal belediyecilik anlayışı burada açılışını yaptığımız bu merkezin ruhunda da kendisini gösteriyor ve göstermeye devam edecek.”



YILMAZ: SADECE BÜROKRATLAR ARASINDA DEĞİL İHTİYAÇ HALİNDE VATANDAŞLARIN DA HAYIRSEVERLERİN DE BİR ARAYA GELME MODELİ



Hayırları ve destekleriyle Beyhan Uslu ve Uslu Ailesi’nin dua aldıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Bu tarz yapılar sadece inşaatlar, bir yapının ötesinde. Çeken bilir bu işi. Bu işi yaşayan bilir. Sayın Fatma Şahin'in o anlayışını ortaya koyduğu Gaziantep Modeli anlayışıyla ne zaman biz Uslu Ailesi’nin yanına gittiğimizde boş dönmedik. Gaziantep Modeli budur. Sadece bürokratlar arasında veya yöneticiler arasında değil ihtiyaç halinde vatandaşların da hayırseverlerin de bir araya gelme modeli.”



USLU: ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR MEMLEKETİMİZE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ



Hayırsever Beyhan Uslu, açılışta yaptığı konuşmada merkezin yapım süreci ve hikayesine değinerek şunları söyledi:



“‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, millet yaşasın, ümmet yaşasın’ düsturuyla aile olarak elimizden geldiği kadar şehrimize destek vermek için sonuna kadar canımız fedadır bu memlekete, bu millete, bu bayrağa. Tabii biz öğüdünü özünden almış, ümmetten almış, sonra atalarımızdan almışız. Babam rahmetlinin bir sözü bizi çok bağlamıştı, çok umutlandırmıştı. Babam da derdi ki ‘Bir insan annesiz babasız büyüyebiliyormuş bu seviyeye gelebiliyormuş. Ama bir insan yoktur ki devletsiz, milletsiz, ezansız, bayraksız yaşayamayacağını öğrendim. Malım da mülküm de canım da bu devlete feda olsun’ demiştir. Biz de o düsturla elimizden geldiği kadar memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz.”

ÖZTÜRK: İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ TESİS, TÜRKİYE'DE BİRÇOK İLKİ DE BERABERİNDE BARINDIRIYOR



Gaziantep Üniversitesi Geriatri Bölüm Başkanı, GBB Bilim Kurulu Üyesi, Profesör Doktor Sayın Zeynel Abidin Öztürk programda yaptığı konuşmada merkezin modern tıbbın ve sosyal belediyecilik anlayışının bir arada olduğu bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu ünitenin en büyük farkı ise sadece bu kişileri gündüz bakım evi olarak değerlendirmek değil, eş zamanlı olarak aslında bu kişilerin bakım desteğini sağlayabilecek bireylerin de hayatını kolaylaştıran bir alan olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu içinde bulunduğumuz tesis Türkiye'de birçok ilki de beraberinde barındırmaktadır. Duygusal yönden algı laboratuvarı olarak nitelendirdiğimiz kişilere medikal tedavi vermeksizin bireylerin mevcut psikiyatrik davranışsal sıkıntılarını az sayıda ilaçla ya da ilaçsız kontrol altında almayı yardımcı olabilecek bir ünite olarak Türkiye'de ilk örneğini sunmaktadır” diye konuştu.



Programda ayrıca merkezden yararlanan Fatma Gönül ve Mehmet Boztepe de deneyimlerini paylaşarak yaşadıkları süreci anlattı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek merkez resmen hizmete açıldı. Törende ayrıca hayırsever Beyhan Uslu’ya katkılarından dolayı plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Programın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.



YENİ MERKEZLE HİZMET KAPASİTESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRILDI



Moral Evi Alzheimer Merkezi’nde bugüne kadar Alzheimer tanısı almış yaklaşık 3 bin 600 yaşlı bireye ev ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hizmet kriterlerine uygun olduğu belirlenen 657 danışana hizmet verilirken, bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikososyal destek çalışmaları kapsamında toplam 10 bin 937 seans düzenlendi.

Artan talep, elde edilen tecrübe ve hizmet ihtiyacının büyümesi doğrultusunda mevcut merkezin fiziki kapasitesinin yetersiz kalması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni tesisle birlikte hizmet kapasitesi önemli ölçüde artırılmış oldu.