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Alzheimer hastası yaşlı adama kurşun yağdırdı

Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı Ahmet Eşçi'yi başından tabancayla vurarak, öldüren kişinin, eski komşusu olduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı, şehirden çıkmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı.

27 Ocak 2019 Pazar 19:10
Alzheimer hastası yaşlı adama kurşun yağdırdı

Adıyaman'da Ahmet Elçi (68), ekmek almak için gittiği bakkalın ölünde kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Elçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerindeTurgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden emekli ve yürüme engelli olan alzheimer hastası Ahmet Elçi'nin yanına bir kişi geldi. Bu kişi, Elçi'nin başına tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Elçi, çağırılan ambulansla götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçi'nin cesedi morga konurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:10
  1. Adıyaman
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