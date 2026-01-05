Alzheimer hastası Mehmet Amca'dan 17 gündür haber yok

İstanbul Çekmeköy’de alzheimer ve kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Pamukçuoğlu (78), 19 Aralık’tan bu yana kayıp. Olay, 19 Aralık'ta Taşdelen Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer ve kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Pamukçuoğlu (78), geliniyle birlikte torununu almak üzere okulun önüne gitti. Gelinin torunuyla ilgilendiği sırada Pamukçuoğlu'nun okul çevresinden uzaklaştı ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Yakınları, çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen 78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlu'ndan 17 gündür haber alınamadı.

'Daha önce de Kilis'e gitmeye çalışmıştı'

Babasının bulunması için yetkililerle irtibat halinde olduklarını belirten oğlu Ali Pamukçuoğlu, "Eşimle birlikte çocuğumuzu okuldan almak için çıktılar, okul önünde o kalabalıkta eşim çocuğa bakarken babam gözden kayboldu. 19 Aralık'tan bu yana gece gündüz arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Çarşıda, ormanda her yerde arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Aynı gün emniyete başvurduk, emniyette arıyor şu an ama bir sonuca varamadık. Daha önce de evden çıkıp otobüsle Kilis'e gitmeye çalışmıştı. O defa kolay bulmuştuk ama bu sefer bulamıyoruz. 78 yaşında ve alzheimer hastası, hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, ailecek perişan durumdayız." dedi.