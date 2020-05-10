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Aktüel

Alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde evinden ayrılan ve geri gelmeyen alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:36:58 -
Alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde evinden ayrılan ve geri gelmeyen alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki alzheimer hastası Ş.Y. isimli şahıs, evden ayrılarak bir daha geri gelmedi. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığından 2 Astsubay 8 er, AFAD ekipleri ve mahalleden 30 kişilik gönüllü grup ile arama başlatıldı. Yapılan arama sonucunda Ş.Y., Gökgöz Mahallesi ile Teşvikiye Mahallesi arasında arazide baygın olarak bulundu. Alzheimer hastası sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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