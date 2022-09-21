Alzheimer hastaları ile iletişimde nelere dikkat edilmeli?

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ayşegül Yılmaz, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Alzheimer hastalarında ortaya çıkan konuşma bozukluklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alzheimer hastalığında dil ve konuşma bozuklukları görülebilir

Alzheimer’ın demansın en yaygın türlerinden biri olduğunu ve beyin hücrelerinin küçülüp zamanla yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik rahatsızlık olarak tanımlandığını belirten Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ayşegül Yılmaz, Alzheimer hastalığında öğrenme, bellek, bilişsel beceriler, dil işlevleri, oryantasyon becerilerinde bozulma, fonksiyon kayıpları, duygusal ve davranışsal değişiklikler ortaya çıkabildiğini söyledi. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ayşegül Yılmaz, “Alzheimer hastalığında evrelere göre çeşitli derecelerde dil ve konuşma bozuklukları görülebilmekte, ilerleyen evrelerde ise beslenme ve yutma problemleri de ortaya çıkabilmektedir.” dedi.

Sözcüğün adını bulmakta zorlanma yaşanabilir

Erken dönemde adlandırma becerisinin etkilendiğini, hastaların sözcüğün adını hatırlamak için zaman harcadığını belirten Ayşegül Yılmaz, orta dönemde sözcüğün adını bulmakta zorlanma devam etmekte, buna sözcüğün yerine anlamsal olarak benzer başka sözcük söyleme (kaşık-çatal), sözcükteki bir ses yerine başka bir ses söyleme (kaşık-taşık) ya da tamamen anlamsız bir sözcük oluşturarak adlandırma eşlik ettiğine dikkat çekti.

İleri dönemde konuşmanın akıcılığı bozuluyor

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ayşegül Yılmaz, “Yine bu dönemde işitsel anlamada etkilenmeler ve konuşma içeriğinde anlamsızlaşma görülmektedir. İleri dönemde konuşma akıcılığında ve sosyal açıdan dili kullanmada bozulma, aynı sözcükleri tekrarlama, konuşma üretiminde ve işitsel anlamada ciddi bozulmalar görülmektedir. Yine bu dönemde beslenme ve yutma işlevlerinde bozulmalar da ortaya çıkabilmektedir.” diye konuştu.

İletişimde bunlara dikkat edilmeli!

Alzheimer hastaları ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ayşegül Yılmaz, “Dil ve konuşma terapisti bilişsel iletişimsel becerilerin desteklenmesi, beslenme ve yutma bozukluklarına müdahale, aile bilgilendirmesi gibi durumlarda rol oynamaktadır.” diyerek önerilerini şöyle sıraladı:

-Konuşmayı sürdürürken göz temasını sürdürmek.

-Ortamda dikkati dağıtacak ses ve görüntüyü ortadan kaldırarak kişinin konuşmayı anlamaya ve konuşmaya odaklanmasına destek olmak.

-Açık uçlu sorular sormak yerine cevabı evet/hayır olacak sorular sormak veya seçenek sunmak.

-Kısa ve basit cümleler kullanmak.

-Sözcükleri adlandırmada, hatırlamakta zorlandığı durumlar için yazılı, resimli anlatımlar gibi alternatif iletişim becerilerini kullanmak.

-Sohbete dahil etmek.

-Önemli bilgileri tekrar etmek.

-Size yanıt vermekte zamana ihtiyaç duyabileceklerini göz önünde bulundurmak.