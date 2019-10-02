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Alüminyumda ihracatla güçlendik

TALSAD ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye’nin alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldiğini belirtti.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
Alüminyumda ihracatla güçlendik

 Buğra Kardan 

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye’nin alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldiğini belirterek, “Alüminyum sektörü olarak yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştık. İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar doları aştı” dedi.

AB ve ABD iyi müşteri

Türkiye’nin hammaddede tamamen dışa bağımlı olmasına karşılık, yarı mamül ve mamülde ihracatın büyük oranda arttığını vurgulayan Kibar, “Türkiye’nin alüminyum ürünleri ihracatı 2017 yılında yüzde 11, 2018 yılında yüzde 16 arttı. Bu artışın en önemli bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika oluşturdu. 2019 yılında da ihracat artışı devam ediyor” diye konuştu. Ali Kibar şöyle devam etti:  “Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği olarak ülkemiz alüminyum sektörünün büyümesi ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için çalışıyoruz. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, sektörün dünyadaki ve Avrupa’daki önde gelen kuruluşlarının katılım ve desteği ile gerçekleşiyor.

Hedef 12 bin ziyaretçi

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl da, ALUEXPO’ya 181’i yerli, 216’si yabancı olmak üzere 34 ülkeden 397 firma katılacağını, Almanya’dan, Çin’den, İtalya’dan, İngiltere’den ve ABD’den konuklar geleceğini söyledi. 3 gün sürecek olan fuara 12 bin ziyaretçi bekleniyor.

Yüz güldüren sektör

Kibar, konuşmasında şu mesajları da verdi: ALUEXPO’nun ilgi göreceğini tahmin ediyoruz. Alüminyum sektörü ilerleme kaydediyor. Savunma sanayii, otomotiv ve inşaat sektörlerinde alüminyum kullanımı arttı. Ülkemizde fert başına alüminyum kullanımı 12 kilogram olup dünya ortalamasını geçiyor. Ortalama alüminyum ihracatı ise 3 milyar doları aştı. İhracat değerde 2017’de yüzde 12, 2018’de yüzde 19 arttı. İhracat tonaj olarak da 2019 Temmuz ayı itibariyle yüzde 21 arttı.

Faiz indirimi olumlu

Yeni Akit’in sorularını da cevaplandıran Kibar, kamu bankalarının faiz indiriminin otomotiv sektörüne etkisi konusunda, “Faiz indirimi ülkemizde üretilen 9 markayı ilgilendiriyor. Tüketicilerin, bu markaların modellerini daha uygun koşullarda kredi kullanarak elde edebilecek olmaları fevkalâde olumlu” değerlendirmesinde bulundu. “Tüketici talepleri bayilere gelmeye başladı’’ diyen Kibar, “Satışların 2019’da 350 binde kalacağı sanılıyordu. Öyle görünüyor ki bu adımla satışlar 420-450 bini bulacak’’ dedi. Ali Kibar, otoda ÖTV teşvik değerlerinin yukarı yönlü olmasının da sektöre olumlu yansıyacağını belirterek, “Bu yolla satışlar ve devletin gelirleri artar” dedi.

Fuar için hazırlanıyorlar

10-12 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yüksek katılımlı olması beklenen fuarla ilgili bilgi veren 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı ve Assan Alüminyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Göksal Güngör, “Sempozyumda çok sayıda bilimsel ve teknik makale sunuluyor. Bu organizasyon, Türk alüminyum endüstrisinin dünyaya açılımının önemli bir göstergesidir’’ dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:27
  1. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
  2. alüminyum
  3. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl
  4. ALUEXPO
  5. Yeni Akit
  6. kamu bankalarının faiz indirimi
  7. İstanbul Fuar Merkezi
  8. 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı ve Assan Alüminyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Göksal Güngör

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