Alüminyum tavayı böyle dönüştürün

Çizik teflonlar da kanserojendir. Bunları kullanmadan mutlaka emekli etmelisiniz. Tavanızı atmak yerine mutfağınızın bir köşesini elinizin emeği ile süsleyebilirsiniz.. Yani mesela tavanız tablo olabilir.. Ya da günde iki defa doğru gösteren bir saat olabilir! Atılmaya yüz tutulmuş herhangi bir tava, kurutulmuş çiçekler, akrilik su bazlı boyalar, sıcak silikon yapıştırıcısı, 50 kat vernik veya cam cila, fırçalarla bu konuma kavuşabilir.

Tavayı iki kat beyaz akrilik boya ile boyayın. Zemin hazırlandıktan sonra, ilk önce kurumuş açık renkli çiçekleri saplarından kesip silikon yardımıyla yapıştırın. Daha sonra çiçeklerin dallarını ve belirlenen yüzeyi fona uygun olarak akrilik boya yardımıyla boyayın.

30 dakika kuruduktan sonra piyasada satılan 50 kat vernik veya cam cila ile yüzeye paralel olacak şekilde dökün. Bekletip kuruttuğunuz tavaya en son kat cilayı uygulayın. Onun da kurumasını bekleyin. Tavanın sap kısmını uygun olan bir aksesuar yardımıyla bağlayın. Eskiyen tavanız yeni haliyle kullanıma hazır. Aynı şekilde saat taklidi de yapabilirsiniz..



Farklı renklerde peluş, keçe ya da polar kumaş parçalarını değerlendirmenin ve evinize renk katın. güzel bir yolunu biliyoruz. Peluş, keçe ya da polar kumaş parçalarınız varsa ilk olarak dikeceğiniz şekiller için kartondan kalıplar çıkartın. Bu kalıpları kumaş üzerine yerleştirerek kesin ve istediğiniz şekli elde edin. Her parçadan iki adet çıkarmayı unutmayın. Sonra kestiğiniz bu parçaları üst üste gelecek şekilde dikin ve hepsinin içlerini elyafla doldurun. Parça kumaşlarla ne sevimli dolgu oyuncaklar yapılır düşünsenize..