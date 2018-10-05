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Alüminyum kesin kanser yapıyor

Alüminyumun zararlarından haberdar mısınız?

05 Ekim 2018 Cuma 15:48
Alüminyum kesin kanser yapıyor

Keele Üniversitesi'ndeki (Biritanya) bilim adamları Wythenshaw Hastanesi'nde tedavi gören 17 kanser hastasının göğüs tümörlerini inceledi. Kanser dokularında alüminyum tespit edildi. Ayrıca göğüs dokusunun dış kısmında da alüminyum yoğunluğunun arttığı açıklandı. Daha da önemlisi; koltuk altına daha yakın olan dış bölgedeki bu yoğunluğa ter önleyicilerin sebep olabileceği sonucuna varıldı.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden Dr. Philippa Darbe de benzer bir sonuca vardı. 20 göğüs tümörünü inceledi ve bunların 18'inde çoğu ter önleyicilerde koruyucu olarak kullanılan parabenler tespit etti. Bilim adamı sonuçları kamuoyuyla şu cümlelerle paylaştı: "Yeni bir çalışma yaptık. Kimyasal olarak 20 tümörün 18'inde paraben tespit ettik. Bu da göstermektedir ki cildimize yaptığımız bazı uygulamalar buna sebep oluyor. En muhtemel adaylar ise deodorantlar, antiperspirantlar (ter önleyiciler), kremler ve vücut spreyleri."

Fazla alınan alüminyum uzun dönemde sağlık sorunlarına yol açıyor. Birçok bilim adamı kanserle alüminyum arasında önemli bir ilişki olduğunu iddia ediyor. Çünkü bu metal DNA'yı bozuyor. DNA kırılması da kansere yol açıyor. Piyasadaki sticklerin hepsinde alüminyum bulunuyor. Deodorant sticklerin olmazsa olmaz bu maddesinin en önemli fonksiyonu, deri gözeneklerini tıkayarak terlemeyi önlemesi. Hanımların kullandığı ürünlerde alüminyum oranı yüzde 10-25 iken; beylerinkinde daha fazla. Çünkü kadınlara kıyasla erkekler daha yoğun terliyor. Önlemek ise bu zararlı kimyasala düşüyor.

Pekiy evlerimizdeki alüminyum tencere tavaya, kaşıklara sahanlara ne demeli? Hemen acilen bunları hurdacılara satın, içinde su dahi bulundurmayın, değil yemek!

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:48
  1. alüminyumun zararları
  2. kanser

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