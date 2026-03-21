Altın stokçusu Alukkas, iniş çıkışların sonunda yine altın dedi

Bloomberg'de yayınlanan habere göre 16 bin kilo altına sahip Joyalukkas Group’un sahibi Joy Alukkas, artan jeopolitik risklerin altına olan talebi desteklediğini belirterek, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen fiyatlarda ana yönün yukarı olduğunu söyledi.

Gerilimlerin, altını desteklemeye devam edeceğini belirten Alukkas, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel belirsizliği artırdığını söyleyerek şunları belirtti:

“Dünyada ne zaman gerilim artsa insanlar doğal olarak güvenli liman olarak altına yönelir. Bu durum fiyatları kısa süreli de olsa yukarı taşır.”

Küresel ekonomide önemli bir iyileşme görülmediği sürece altın fiyatlarında anlamlı bir düşüş beklemediğini söyleyen Alukkas, ABD ekonomisinin gidişatı ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın piyasasında belirleyici olacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyük tabloda gerçek bir iyileşme olmazsa ciddi bir düzeltme görmüyorum. Zaman zaman düşüşler olabilir ama genel yön hala yukarı görünüyor.”

16 BİN KİLO ALTININ SAHİBİ

Joyalukkas Group’un BAE, Hindistan, ABD ve diğer ülkelerde de bulunan yaklaşık 200 mağazası bulunuyor. Şirketin portföyünde toplam 16 bin kilogram civarında altın stoğu bulunuyor. Alukkas, fiyatlardaki yükselişle birlikte yıllar içinde biriktirdikleri stokların da değerinin arttığını belirtti.

Altın fiyatlarındaki yükselişin şirketin stok değerini artırmasına karşın yeni ürün alımlarında maliyetleri yükselttiğine işaret eden 69 yaşında iş insanı, bunun da sermayeleri üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Alukkas şu ifadeleri kullandı.