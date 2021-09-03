Alucra Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13.10.2021 - 15.10.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Alucra Belediyesi (Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No: 272 Alucra/Giresun) adresinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir. Elektronik ortamda belediyenin [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Alucra Belediyesi (Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No: 272 Alucra/Giresun) adresine gönderilebilecektir. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Alucra Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

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