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"Altyapılardan Neslihanlar, Gözdeler yetiştireceğiz"

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:"İnanılmaz bir altyapıya sahip olduğumuz için önemli oyuncular takıma katkı sağladı. Özverili çalışmalarla altyapılardan Neslihanlar, Gözdeler yetiştireceğiz"- "Bugün 1998, 1999 ve 2000 doğumlu jenerasyonla dünya, Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat hayalinden bahsediyoruz. Bu hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz"

10 Mart 2019 Pazar 11:14
"Altyapılardan Neslihanlar, Gözdeler yetiştireceğiz"


ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "İnanılmaz bir altyapıya sahip olduğumuz için önemli oyuncular takıma katkı sağladı. Özverili çalışmalarla altyapılardan Neslihanlar, Gözdeler yetiştireceğiz." dedi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun daha iyi yerlere gelmesi için emek harcadıklarını söyledi.

Yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını aktaran Üstündağ, 16 yıl önce Kadın Voleybol Milli Takımı'nın final oynayarak başarı elde ettiği şampiyonaya Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

2019 CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup yarı final ve finallerinin Türkiye'de oynanacağını vurgulayan Üstündağ, maçların 11 bin kişilik salonda yapılacağını dile getirdi.

Voleybol takımının genç sporculardan oluştuğuna vurgu yapan Üstündağ, genç bir jenerasyona sahip olduklarını, bunun için iki yıldır bir değişim içinde bulunduklarını ifade etti.

Dolayısıyla bu değişimden sonra inanılmaz bir altyapıya sahip olunduğu için önemli oyuncuların takıma katkı sağladığını anlatan Üstündağ, bu değişimden bir sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi.


- "Hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz"


Üstündağ, dünya şampiyonasında ve Avrupa şampiyonasında yaş ortalaması en düşük olan takımın Türk Milli Takımı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı ankete göre, aileler kız çocuklarının voleybol sporuyla ilgilenmesini istiyor. Ailelerin büyük çoğunluğu, sayı verecek olursak yüzde 60'ı voleybolu tercih ediyor. Bugün ilk altıda oynayan Ebrar kızımız 2000 doğumlu. Bugün 1998, 1999 ve 2000 doğumlu jenerasyonla dünya, Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat hayalinden bahsediyoruz. Bu hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu ışığı ben bu takımda, çocuklarda görüyorum. İnşallah bu olimpiyata gideceğiz, başarılar elde edeceğiz. Altyapılardan 6-12 yaş arasındaki kardeşlerimden milli takıma oyuncular yetiştiriyoruz. Özverili çalışmalarla altyapılardan Neslihanlar, Gözdeler yetiştireceğiz."

Altyapının gelişmesi için ciddi ve önemli yatırımların yapıldığını aktaran Üstündağ, altyapının güçlenmesiyle büyük başarıların da beraberinde geleceğine inandıklarını kaydetti.

Kulüpler bazında Türk voleybolunun dünyada ve Avrupa'da bir numara olduğunu belirten Üstündağ, hedeflerine ulaşmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.



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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:14
  1. Antalya
  2. Milli Takım
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  4. Voleybol

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